Виновники задержки пособий должны быть в первых строках списков оптимизации: Пашинян

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся задержки пособий и поинтересовался у министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян, разрешен ли этот вопрос.

Как сообщает «Арменпресс», Заруи Батоян ответила: “Господин премьер-министр, задержка имеет несколько причин, это связано с техническими процессами, но работы по составлению списков платежей были проведены в установленные сроки”.

Премьер-министр повторил вопрос. “На данный момент вопрос решен, все ли получили?”

В свою очередь, Заруи Батоян отметила, что в установленном законом порядке “Айпост” должен доставить пособия в течение 10 дней, выплаты начались с 29 марта. “На всех участках начались платежи, но у нас есть проблемы с техническими средствами”, - сказала министр.

“У нас есть гарантии, что в следующем месяце не будет задержек?”, - поинтересовался премьер.

“Мы сделаем все, чтобы их не было", - ответила Батоян.

Премьер-министр поинтересовался, почему это не обеспечили заранее, кто-то может ответить на этот вопрос.

Министр финансов Армении Атом Джанджугазян сказал, что в 2017 году правительство приняло решение, которым определило порядок применения в госорганах подписи электронных документов.

“Мы впервые 2 октября прошлого года циркуляром уведомили наших коллег и попросили обеспечить действительные сертификаты электронных подписей, из 10 тысяч пользователей было около 3000 действительных”, - сказал Джанджугазян.

По словам министра, еще раз, 2 февраля, всем пользователям было сообщено, чтобы все это было обеспечено до 21 марта.

“Фактически, эти десять тысяч человек госслужащие, и почему они не выполнили поручение? Дамы и господа, почему ваши подчиненные не выполнили поручений?”, - поинтересовался премьер.

“Когда мы говорим, что в системе госуправления есть праздные люди, вы отвечаете: “Нет, это не так”, - отметил премьер-министр.

Он приказал составить список чиновников, не выполнивших поручение, даже если их несколько тысяч человек, так как из-за них люди вовремя не получили пособия.

Когда в ближайшее время мы будем решать проблему оптимизации системы, эти люди должны быть в первых строках уволенных”,- сказал Никол Пашинян.