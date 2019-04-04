Начальник Европейского управления МИД Армении процесс реформ считает основным достижением Армении в Восточном партнерстве

Основным прогрессом и достижением Республики Армения в рамках Восточного партнерства является процесс реформ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Европейского управления МИД Армении Тигран Самвелян.

“В течение 10 лет своей деятельности Восточное партнерство внесло значительный вклад в дальнейшее углубление и укрепление партнерства Армения - ЕС, и стимулировало стабильное развитие нашей страны. Основной прогресс и достижение Армении в этой инициативе - процесс реформ. Нет ни одной сферы в нашей повседневной жизни, которая не была бы вовлечена и в процессы Восточного партнерства, и соглашения Армения – ЕС” - сказал Самвелян.

Начальник Европейского управления отметил, что в этом году будет проведен ряд мероприятий, посвященных 10-летию партнерства.

Членами Восточного партнерства являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина.