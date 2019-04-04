Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G

Южная Корея стала первой страной, которая начала коммерческую эксплуатацию мобильной связи пятого поколения (5G). Как сообщило в четверг министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus начали предоставление гражданам услуги мобильной связи этого стандарта.

Мобильная связь пятого поколения (5G) обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция. Однако коммерческая сеть пятого поколения заработает в этой стране не ранее 2021 года.