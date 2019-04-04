Саудовский король подарил Ираку миллиард долларов, сообщают СМИ

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сделал Ираку подарок на один миллиард долларов, которые будут потрачены на строительство спортивного городка в Багдаде. Как передает Арменпресс, об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на министра торговли и инвестиций.

По информации телеканала, министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби проинформировал о подарке короля президента Ирака Бархама Салеха во время его визита в Эр-Рияд.

Саудовская Аравия в последнее время активно стремится наладить отношения с соседним Ираком, чтобы вывести его из-под влияния Ирана, на который стали ориентироваться иракские шииты после свержения режима Саддама Хусейна.