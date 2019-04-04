Сенаторы США предложили ужесточить санкции против Венесуэлы и выделить помощь в $400 млн

Сенаторы из обеих партий внесли в среду в Конгресс США законопроект, направленный на ужесточение санкций против Венесуэлы, а также на предоставление жителям Боливарианской Республики гуманитарной помощи в размере $400 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила пресс-служба соавтора инициативы Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси).

Законопроект "Чрезвычайная помощь Венесуэле, содействие демократии и развитию" призван ввести новые визовые ограничения против членов семей уже находящихся под санкциями должностных лиц, а также исключить из черных списков тех, кто не причастен к гуманитарному кризису и признает главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

По мнению Менендеса и соавтора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), инициатива должна привести к ускорению процесса передачи власти в Венесуэле, содействовать ослаблению гуманитарного кризиса и оказать оппозиции дипломатическую поддержку.