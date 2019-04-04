Зограб Мнацаканян встретился с председателем Палаты представителей эфиопского народа

Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян, находящийся с официальным визитом в Аддис-Абебе, 3 апреля встретился с председателем Палаты представителей эфиопского народа Тагессе Чафо.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подчеркнули крепкие армяно-эфиопские исторические связи как хорошую основу для дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений. Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что армянская сторона привержена приданию нового импульса отношениям между двумя дружественными странами. Зограб Мнацаканян и Тагессе Чафо наметили шаги по расширению двусторонней повестки, подчеркнув необходимость активизации контактов между парламентами двух стран, в том числе и посредством взаимных визитов на высоком уровне. Министр Мнацаканян подчеркнул, что представители, избранные народом являются лучшим звеном в укреплении дружбы между народами.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества выделены сферы высоких технологий, науки и образования и торговли.

Министр Мнацаканян представил последние развития вокруг процесса мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Для продвижения переговорного процесса, в этом контексте обоюдно была отмечена необходимость формирования среды, способствующей миру.