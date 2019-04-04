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Временное соглашение о создании зоны свободной торговли с Ираном - успех не только ЕАЭС, но и Армении


Парламент Армении на днях принял законопроект О ратификации временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС. Это документ, в ратификации которого заинтересован деловой мир. Соглашение, которое позволит упростить некоторые процедуры и устранить все искусственные препятствия для экспорта армянской продукции на иранский рынок.

Отметим, что страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли 17-го мая 2018 года на экономическом форуме в Астане.  Это первый этап создания зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС,он заключен на 3 года и устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном. Эксперты уже успели дать оценку подписанию этого соглашения.

Что выигрывает Армения, и какие благоприятные условия для бизнеса будут созданы для армянских предпринимателей? Ирановед Вардан Восканян в беседе с “РА” подчеркнул важность соглашения.

"Подписание подобного соглашения однозначно следует оценивать положительно, поскольку помимо экономической составляющей, важна роль Армении и с политической точки зрения. Не всем  известно, какую большую роль играет Армения в заключении подобного соглашения между ЕАЭС и Ираном, и это в определенной степени не только успех ЕАЭС, но и Армении, учитывая, что любая экономическая сделка имеет также определенную политическую составляющую. И в этом контексте повышение роли Армении в политической и экономической плоскостях однозначно исходит из интересов государства", - отметил он.

Согласно документу, планируется снижение таможенных пошлин на ввоз около 500 наименований товаров.

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