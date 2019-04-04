Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения территории парка в административном районе Эребуни

В прокуратуре Еревана возбуждено уголовное дело по факту продажи должностными лицами Совета старейшин и муниципалитета общины Эребуни земельных участков, не подлежащих отчуждению и злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью прокуратуры Армении.

Из материалов, подготовленных Ереванским городским управлением полиции, выяснилось, что решениями Совета старейшин общины Эребуни г. Еревана, утвержденными на заседании 12 августа 2004 года, был нарушен 6-ой пункт статьи 60-ой процедуры кадастровой оценки земельных участков Земельного кодекса и Постановления Правительства Республики Армения от 24 декабря 2003 года о порядке кадастровой оценки земель.

В частности, этими решениями Совета старейшин общины Эребуни Еревана гражданам и юридическим лицам, были проданы участки, не подлежащие передаче на право собственности, являющиеся собственностью районной общины Эребуни города Еревана. Находящаяся на территории парка “Вардавар” пивная общей площадью 84 кв. м со своим земельным участком площадью 2245,5 кв. м за 780.000 драмов. была продана гражданину В. С. Постройки площадью 748,45 кв. м и земля площадью 5600 кв. м за 1.550.000 драмов были проданы ООО “Давид-Артак”, гражданину Д. С. - здание площадью 18 кв. м с участком площадью 1890 кв. м 108.000 за 108 000 драмов. А сооружения общей площадью 1807 кв. м и земельный участок площадью 2300 кв. м безвозмездно были переданы В. С.

Глава общины Эребуни, вместо того, чтобы представить свои возражения против решений Совета старейшин и обжаловать их в судебном порядке, своими решениями отчуждил весь земельный участок, составляющий 12035.5 кв. м, находящийся на территории парка “Вардавар”.

Учитывая, что в подготовленных материалах налицо признаки преступления, причинения тяжкого вреда путем злоупотребления должностными полномочиями, старшим прокурором прокуратуры Еревана возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 308 УК РА. Предварительное следствие поручено СК РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.