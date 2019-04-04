Четверо боксеров вышли в четвертьфинал международного турнира

Четыре представителя Армении на проходящем в Анапе молодежном турнире им. Н. Павлюкова вышли в четвертьфинал.

По сообщению «Арменпресс», на ринге будут бороться за выход в полуфинал Рудольф Гарбоян (49 кг), Артур Шахпазян (56 кг), Рафаэль Акопян (60 кг) и Рафаэль Ованнисян (75 кг).

Армянские боксеры выступают в Анапе под руководством старшего тренера молодежной сборной Карена Агамаляна и тренера Гарика Багдасаряна.