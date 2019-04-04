Генсек НАТО: альянс не может быть наивным в отношениях с Россией

НАТО не может быть наивным в отношениях с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая в конгрессе США накануне 70-летия североатлантического альянса, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы не хотим новой гонки вооружений. Не хотим холодной войны. Но мы не должны быть наивными", - заявил Столтенберг.

Он призвал Россию вернуться к договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

НАТО не будет давать "зеркальный" ответ России. У альянса, по его словам, "нет намерения размещать наземные ядерные комплексы в Европе", но НАТО "всегда будет принимать меры, необходимые для эффективного сдерживания".

" Я продолжаю призывать Россию вернуться к соблюдению договора, но пока она не сделала шагов в эту сторону, а время уходит", - сказал Столтенберг.