Спасатели потушили пожар в здании Национального собрания. Пострадавших нет

4-го апреля в 01:38 в службу 911 МЧС РА поступил звонок о том, что на 1-ом этаже здания Национального Собрания РА вспыхнул пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда СС и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на 1-м этаже 1-го корпуса НС по адресу Баграмяна 19, в кабинете номер 139, отдела по благоустройству и обслуживанию зданий НС.

Пожар был локализован в 01:57, потушен - в 02:05.

В кабинете заместителя начальника отдела В.Б. (18 кв. м) полностью сгорело офисное имущество (1 холодильник, 1 письменный стол, 1 журнальный столик, 4 кресла, 1 диван, 1 шкаф, 1 окно и 2 компьютера).

Пострадавших в результате происшествия нет.