Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус

Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента. Соответствующее сообщение опубликовал в среду в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Рад приветствовать Морган Ортэгус в качестве нового главы нашей пресс-службы. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в вопросах внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", - написал он.

Как сообщил Fox News, Ортэгус ушла с телеканала на прошлой неделе в связи с предложением от внешнеполитического ведомства. Она работала в пресс-службе Агентства международного развития США (USAID), а также аналитиком в Управлении разведки и анализа министерства финансов.