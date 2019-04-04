Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, - цитирует Порошенко в четверг агентство УНИАН. - Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По предварительным данным, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко - 15,95%.