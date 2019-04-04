На дорогах Джермука и на перевале Сараван – снегопад

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 4-го апреля по положению на 09:30 на автодорогах Джермука и на перевале Сараван идет снег, а на автодорогах Апарана идет дождь со снегом.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, перевал Варденяц из-за метели труднопроходим для легковых автомобилей, а для грузовых и транспортных средств с прицепом закрыт.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.