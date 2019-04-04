“Президентский цикл концертов” начался с сольного концерта известной пианистки Светланы Навасардян

Чтобы резиденцию Президента Республики, Дом Республики сделать ближе и доступнее обществу, по инициативе президента Армена Саркисяна, в залах резиденции будут проводиться различные культурные мероприятия, в том числе концерты, выставки, презентации, вечера декламации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации Президента Армении.

“Президентский цикл концертов” начался с сольного концерта известной пианистки, лауреата многочисленных престижных международных конкурсов, народной артистки Светланы Навасардян.

На концерте присутствовали президент Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, государственные, общественные, научные и культурные деятели, руководители аккредитованных в Армении дипломатических миссий, представители СМИ.

По инициативе Президента Республики и с согласия Светланы Навасардян концерт был посвящен всем матерям, сестрам и дочерям.

“Позвольте от имени всех выразить нашу глубокую благодарность и любовь Светлане Навасардян за ее великое искусство и многолетнюю неутомимую работу, преданность и огромный вклад в мировую и армянскую культуру”, - сказал позавершении концерта президент Саркисян.

После концерта от имени Президента Республики Армена Саркисяна и госпожи Нуне Саркисян был дан прием.