Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо

Уголовный процесс против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, запущен, сообщил член Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Гарсия Серпа.

"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", - заявил он в эфире государственного телевидения.

По его словам, Гуайдо "должен ответить за все, что сделал и за предательство родины", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, накануне Гуайдо решением НУС и по рекомендации Верховного суда Венесуэлы был лишен парламентской неприкосновенности.

Сам Гуайдо после оглашения решения НУС заявил, что не намерен прекращать борьбу против властей.