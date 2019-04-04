Британская Палата общин признала недопустимым Brexit без сделки с ЕС

Члены Палаты общин британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Законопроект, автором которого выступает член Лейбористской партии Иветта Купер, призванный исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, был принят в третьем чтении с перевесом в один голос. 313 депутатов проголосовали за, 312 против.

Таким образом вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

Теперь законопроект должна одобрить палата лордов. По видимости, это произойдет уже в пятницу, самое позднее - в понедельник, причем пэры-противники "жесткого Brexit" готовы заседать хоть круглосуточно, лишь бы не дать сторонникам выхода из ЕС без соглашения затянуть процесс принятия законопроекта.