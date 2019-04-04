Армения и Эфиопия будут сотрудничать в сфере информационных технологий

Находящаяся с официальным визитом в Аддис-Абебе делегация во главе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном 3 апреля встретилась с министром инноваций и технологий Эфиопии Гетахуном Мекурия и другими представителями Министерства. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Зограб Мнацаканян и Гетахун Мекуриа обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами в сфере инноваций и информационных технологий.

“Мы приехали в Эфиопию с очень четкой повесткой - расширить, укрепить отношения между двумя народами, которые хорошо знают друг друга и имеют очень прочные исторические связи. И мы уверены, что на основе дружбы, имеющей глубокие корни, мы можем построить очень крепкие отношения между двумя государствами, двумя народами. Вы отметили высокие технологии как основной и важный стимул для экономического развития. мы также полностью разделяем это видение в повестке развития нашей страны и уверены, что в настоящее время умное развитие является основой крепкого и стабильного”,-отметил министр Мнацаканян.

Собеседники коснулись опыта Армении в творческом образовании и цифровой повестке, зафиксированных успехов: Центра креативных технологий ТУМО, сети инженерных лабораторий Армат и Армянской национальной инженерной лаборатории (ANEL), и подчеркнули необходимость инициирования совместных программ по обмену опытом в этих сферах.

В рамках встречи армянский Фонд "Инкубатор предприятий" подписал меморандум с отделом компьютерных наук Университета Аддис-Абеба. Меморандум предусматривает проведение в двух странах совместных образовательных, исследовательских и академических программ, сотрудничество стран в сфере информационных технологий, реализацию совместных проектов, в том числе внедрение модели национальных инженерных лабораторий (ANEL) в Университете Адис Абебы.

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