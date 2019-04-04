На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Местами гололед

По положению на 09:00 4-го апреля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. «Арменпресс» передает сообщение МЧС РА: автодорога Сотк-Карвачар закрыта только для грузовых машин с прицепом, а для остальных – труднопроходима. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых машин с прицепом. На автодорогах Ванадзор-Дилижан, Апаран-Арагац Арагацотнской области, Ланджик-Мастара Ширакской области местами гололед.

На участке под названием “Мегри Сар” Сюникской области идет снег. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.