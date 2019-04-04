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Европейские индексы - 03-04-19


МОСКВА, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.70% и составил 11954.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.84% и составил 5468.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.37% и составил 7418.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.67% и составил 1224.35 пункта.




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