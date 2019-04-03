В Москве задержан подозреваемый в пособничестве ИГ мужчина

Мужчина задержан в Москве по подозрению в сборе денег для отправки в Сирию в пользу запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сказал, что задержан гражданин России 1987 года рождения, он подозревается в организации сбора денежных средств для дальнейшей переправки в Сирию по указанию участников ИГ.

По данным источника, полученные от задержанного деньги террористы использовали для закупки оружия и боеприпасов.

В настоящее время задержанный даёт показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205.1 Уголовного кодекса России "содействие террористической деятельности", рассказал источник.

"В ходе проверочных мероприятий схема и механизм ресурсного обеспечения террористов вскрыты и пресечены", - заключил собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.