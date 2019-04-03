Состоялись политические консультации между МИД Армении и Румынии

В Ереване 3-его апреля состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, а румынскую – госсекретарь МИД Румынии Дан Некулаеску.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся развития армяно-румынских отношений, перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в рамках отношений Армения-ЕС и международных организаций, стороны также затронули последние события в регионе.

Приветствуя румынскую делегацию, прибывшую первым прямым рейсом из Бухареста в Ереван, заместитель министра А. Адонц отметил, что это сыграет важную роль в развитии торгово-экономического, туристического и культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами.

Собеседники коснулись деталей запланированного на осень визита министра иностранных дел Армении в Румынию. Стороны подтвердили свою приверженность формированию насыщенной экономической и культурной повестки дня.

Поздравив Румынию с председательством в Совете ЕС, заместитель министра Адонц пожелал успеха в эффективном осуществлении европейской повестки дня, отметив, что Армения отмечает 10-летие сотрудничества с ЕС в рамках Восточного партнерства.

Делегацию Румынии во главе с заместителем министра иностранных дел приняли заместитель председателя Национального собрания Армении Лена Назарян и председатели постоянных комиссий по международным отношениям и европейской интеграции Рубен Рубинян и Арман Егоян, а также министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян.