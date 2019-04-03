Анна Акопян выступила в Конгрессе США

Супруга премьер-министра Армении, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Мой шаг» и «City of smile: Город улыбок» Анна Акопян 2 апреля в рамках визита в Соединенные Штаты посетила Конгресс США.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Армении, в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении Варужана Нерсесяна, заместителя директора Библиотеки Конгресса США Макса Суина и бывшего главного эксперта Библиотеки Конгресса по Армении и Грузии Левона Авдояна госпожа Акопян сначала посетила Библиотеку Конгресса США, ознакомилась с историей библиотеки, ее экспонатами.

Супруга премьер-министра также ознакомилась с армянскими миниатюрами и книгами, выставленными в архивах библиотеки. Выразив благодарность за теплый прием, Анна Акопян подарила Библиотеке Конгресса книгу о Матенадаране.

Затем в здании Конгресса США состоялся прием в честь г-жи Акопян, организованный членом комитета Конгресса США по армянским вопросам Анной Эшоу и сопредседателем комитета Джеки Спир.

С речами выступили Анна Эшоу, Джеки Спир и Адам Шифф, которые рассказали о мирной ненасильственной бархатной революции в Армении, а также о деятельности двух фондов под руководством Анны Акопян. В конце приема Анна Акопян выступила с речью, представив деятельность благотворительных фондов «Мой шаг» и «City of smile: Город улыбок». Анна Акопян также рассказала о создании кампании «Женщины за мир», подчеркнув важную роль женщин в установлении мира.