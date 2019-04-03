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Путин запланировал визит в Италию летом 2019 года


Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Да, планируем. Летом, сроки пока не могу сказать. Есть в планах президента", - сказал Ушаков журналистам.




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