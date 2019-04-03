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Премьер-министру представлена новейшая военная техника Вооруженных сил Республики Армения


Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна посетил военный полигон “Баграмян”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, здесь премьер-министру была представлена новейшая военная техника Вооруженных Сил Республики Армения. Никол Пашинян с наблюдательного пункта проследил за демонстрацией военной техники.

   




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