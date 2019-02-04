Предстоящие на 4 апреля мероприятия
17:51, Апрель 03, 2019
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- 19:27 Путин запланировал визит в Италию летом 2019 года
- 19:14 Премьер-министру представлена новейшая военная техника Вооруженных сил Республики Армения
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- 17:46 ЕС больше не даст коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля
- 17:40 Глава МИД Армении обсудил с эфиопским коллегой перспективы сотрудничества
- 17:34 В Иране число жертв наводнений превысило 60 человек
- 17:20 Украина запретила любое авиасообщение с Россией
- 17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-04-19
- 17:10 Азиатские индексы - 03-04-19
- 16:46 Итальянская компания заинтересована в дорожно-строительных проектах в Армении
- 16:41 Японцы оказались недовольны 10-дневными каникулами в честь новой эры "Рэйва"
- 16:37 Президент Арцаха провел совещание, посвященное подготовке к проведению в Арцахе Кубка Европы по футболу 2019 года под эгидой организации "КонИФА"
- 16:32 Путин расписался на капоте Mercedes, сделанного в России — видео
- 16:19 Президент Армен Саркисян встретился с депутатом парламента Румынии ВаружаномВосканяном
- 16:10 В случае уведомления следователя или суда каждый гражданин должен явиться: Пашинян о даче показаний в суде
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- 15:45 Гарегин Хумарян избран новым исполнительным директором Общественной радиокомпании
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- 15:27 Пашинян представил в суде подробности дела об инциденте во время предвыборной кампании парламентских выборов 2017 года
- 15:22 Сестра Кардашьян отпраздновала запуск бизнеса раздеванием
- 15:11 Раскрыты сроки выхода iPhone SE 2
- 15:09 Тигран Хачатрян обсудил с госсекретарем МИД Румынии перспективы сотрудничества
- 15:07 Армению посетит председатель Конституционного суда Германии
- 14:52 Никол Пашинян дает показания в суде по делу об инциденте в ходе предвыборной кампании парламентских выборов 2017 г.
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- 14:30 Акоп Аршакян обсудил с послом ЕС перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий
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