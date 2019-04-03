ЕС больше не даст коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля

Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода Великобритании из сообщества, если парламент королевства не одобрит соглашение об условиях Brexit к 12 апреля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая в среду в Европарламенте.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал он.

По его словам, сценарий "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения, становится "очень вероятным".