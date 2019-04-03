Глава МИД Армении обсудил с эфиопским коллегой перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках официального визита в Аддис-Абебу 3 апреля встретился с госминистром иностранных дел Эфиопии Маркосом Текле Рике. Министр Мнацаканян подчеркнул важность своего официального визита в Эфиопию, отметив, что углубление отношений со странами африканского континента и принятие практических шагов по усилению присутствия Армении в регионе являются одним из приоритетов правительства Армении. Зограб Мнацаканян и Маркос Текле Рике с удовлетворением отметили, что исторически сложившиеся связи Армении и Эфиопии и многовековые связи создают прочную основу для углубления и расширения двустороннего многоотраслевого сотрудничества. В этом контексте министр иностранных дел Эфиопии подчеркнул историческую роль армянской общины в модернизации Эфиопии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники двусторонне подчеркнули готовность предпринять совместные практические шаги по наиболее эффективному использованию существующего потенциала для активизации политического диалога и активного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны высоко оценили эффективное сотрудничество, установленное в международных структурах, подчеркнули важность проведения отраслевых консультаций и расширения правовой базы.

Министр Мнацаканян, представив приоритеты программы реформ правительства Армении, выделил сферы высоких технологий, инноваций и творческого образования, рассмотрев их в качестве возможного компонента армяно-эфиопской двусторонней повестки. В этом контексте министр иностранных дел подчеркнул, что не случайно в состав возглавляемой им делегации вошли представители ведущих армянских ИТ-компаний, что даст хорошую возможность провести обсуждения с африканскими партнерами и обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов. Министр Мнацаканян представил собеседнику последние события в нагорно-карабахском мирном процессе, а также подходы и позицию Армении к урегулированию конфликта.

В конце встречи Зограб Мнацаканян и Маркос Текле Рике подписали меморандум о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве между министерством иностранных дел Республики Армения и министерством иностранных дел Эфиопии, который, по словам министра Мнацаканяна, открывает новые перспективы для углубления сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел.