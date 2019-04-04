Предстоящие на 4 апреля события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 4 апреля, состоится очередное заседание правительства Армении.

В Армении пройдет конференция, посвященная 10-летию Восточного партнерства ЕС. На конференции будут присутствовать замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц, Государственный секретарь Румынии Дан Некулаеску, глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 4 апреля выедет в Москву. В ходе визита запланированы встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

В Ереване пройдет круглый стол, посвященный Международному дню информирования об опасности мин и содействия противоминной деятельности.

В Армении проблемы искусственного прерывания беременности, обусловленного полом, находятся в центре внимания специалистов. Директор Национального института труда и социальных исследований Арман Саргсян, исполнительный представитель армянского офиса Фонда населения ООН Цовинар Арутюнян представят свои наблюдения.

С журналистами встретится художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им.А. Спендиаряна Константин Орбелян. Он коснется вопроса своего освобождения от должности директора театра.

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