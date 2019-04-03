Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Кабинет министров Украины установил запрет на нерегулярное авиасообщение с Россией в целях защиты государственной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 3 апреля, сообщает УНИАН. При этом с 2015 года прекращены все регулярные рейсы между странами.

Проектом предлагается остановить все чартерные перелеты между государствами, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Уточняется, что подобное решение было принято после того, как в МВД страны проанализировали поездку в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойкои главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Он (Бойко — прим. «Ленты.ру») воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил добро от ФСБ России, и прямым перелетом Киев — Москва попал на переговоры с премьер-министром страны-агрессора», — пояснил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

В связи с этим, по его словам, новые ограничения на использование воздушного пространства Украины нацелены на защиту государственной безопасности.