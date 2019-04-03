Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-04-19

ЕРЕВАН, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 апреля, курс доллара США вырос на 0.38 драмa и составил 486.85 драм. Курс евро вырос на 2.52 драмa и составил 547.51 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.47 драм. Курс британского фунта вырос на 7.02 драмa и составил 641.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 34.28 драмa и составила 20196.54 драм. Цена серебра сократилась на 0.52 драмa и составила 235.18 драм. Цена платины сократилась на 36.54 драмa и составила 13304.7 драм.