Азиатские индексы - 03-04-19
ТОКИО, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.97% и составил 21713.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.63% и составил 1621.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.24% и составил 3216.30 пункта, а HANG SENG вырос на 1.22% и составил 29986.39 пункта.
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