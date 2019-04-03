Азиатские индексы - 03-04-19

ТОКИО, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.97% и составил 21713.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.63% и составил 1621.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.24% и составил 3216.30 пункта, а HANG SENG вырос на 1.22% и составил 29986.39 пункта.