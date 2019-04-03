Жители Японии с крайним беспокойством ожидают грядущих каникул, которые продлятся с 27 апреля по 6 мая 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета The Guardian.

В частности, не рады таким долгим выходным сотрудники, которые работают по контрактам с оплатой по часам или дням. Они обеспокоены тем, что их доход сильно сократится.

Согласно опросу газеты "Асахи симбун", 45% японцев заявили, что "не рады" длинным каникулам.

"Если честно, я просто не знаю, как потратить время, когда тебе неожиданно предоставляют десятидневные каникулы", - приводит The Guardian мнение 31-летнего японца Сэйсю Сато.

Исследование японского турагентства Expedia Japan показало, что в течение года японцы берут самый непродолжительный отпуск в сравнении с жителями 19 других стран. Так, в среднем японец в течение года уходит в отпуск лишь в общей сложности на 10 дней.