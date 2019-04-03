Президент Республики Арцах Бако Саакян 3 апреля провел совещание, посвященное подготовительным работам по проведению в Арцахе Кубка Европы по футболу 2019 года под эгидой организации "КонИФА".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян отметил важность подобного мероприятия, подчеркнув необходимость организации его на высоком уровне, и дал соответствующие поручения правительственной комиссии по подготовке, организации и координации первенства, а также компетентным органам - по его надлежащему проведению.

В совещании приняли участие госминистр, председатель правительственной комиссии Григорий Мартиросян, другие должностные лица.