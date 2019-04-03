Путин расписался на капоте Mercedes, сделанного в России — видео

По мнению главы государства, открытие в Подмосковье завода немецкого автопроизводителя — важное событие для российского авторынка, передает Арменпресс со ссылкой на Life.ru.

Президент России Владимир Путин расписался на капоте автомобиля Mercedes, который был собран в России. Мероприятие прошло на заводе, который открылся в Московской области.

— Мы присутствием на приятном и важном для нашего авторынка событии, — сказал глава государства. — Знаю, как долго шёл диалог, компания шла к принятию решения инвестпроекта.

Российский лидер добавил, что на открытие завода потребовалось полтора года. Путин также пообещал, что Россия в будущем будет поддерживать подобные инвестиционные проекты.