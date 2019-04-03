Президент Армен Саркисян встретился с депутатом парламента Румынии ВаружаномВосканяном

Президент Армении Армен Саркисян 3 апреля встретился с председателем Группы дружбы с Арменией в парламенте Румынии, председателем Союза армян Румынии ВаружаномВосканяном

Как сообщили “Арменпресс” в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении, собеседники говорили об активизации экономических связей между двумя странами, о необходимости обоюдных шагов, стимулирующих развитие этой сферы.

Депутат парламента Румынии прибыл в Армению новым рейсом Бухарест-Ереван. В этом контексте была отмечена важность наличия прямой воздушной связи Румыния-Армения и было отмечено, что она послужит стимуляции туризма.

В ходе встречи президент Армен Саркисян и депутат парламента Румынии ВаружанВосканян обсудили также вопросы, касающиеся укрепления парламентских связей между двумя странами, использования потенциала,имеющегося в этой сфере.

Были затронуты также вопросы, касающиеся армянской общины Румынии, существующие в общине проблемы и перспективы. Была отмечена важность укрепления связей с Арменией в культурной, научной и образовательной сферах.