Умер Алексей Булдаков

Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Актер запомнился зрителями ролями в таких фильмах, как "Я – русский солдат", "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Караул".

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах.