В случае уведомления следователя или суда каждый гражданин должен явиться: Пашинян о даче показаний в суде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что каждый гражданин Армении, получая уведомление следователя или суда, должен явиться. Как сообщает “Арменпресс”. Пашинян выразил такое мнение после дачи показаний по делу об инциденте между членами блока “Выход” и гражданином Артуром Айвазяном в административном округе Малатия-Себастия во время парламентской избирательной кампании в 2017 году.

На вопрос одного из журналистов, был ли он допрошен по делу“1 марта”, премьер ответил: “Да, в том числе и в этом суде”.

31 марта 2017 года в 22:40 во дворе дома 53 по улице Андраника произошел инцидент между гражданином Артуром Айвазяном и членами блока”Выход”. Премьер-министр Армении Никол Пашинянпроходит по делу в качестве свидетеля.