Старинная китайская чаша продана на аукционе в Гонконге за $4,3 млн
Старинная китайская чаша, изготовленная в начале XV века, - в период Юнлэ на заре Минской династии - была продана в среду на торгах в Гонконге за $4,3 млн. Об этом сообщили представители аукционного дома Sotheby's.
"Лот продан за 33,775 млн гонконгских долларов ($4,3 млн)", - отметили организаторы и уточнили, что его оценочная стоимость составляла $1-1,5 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На декоративной чаше изображены орнаменты в виде лотосов в классических бело-синих тонах. Имя покупателя не разглашается.
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