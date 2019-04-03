Гарегин Хумарян избран новым исполнительным директором Общественной радиокомпании. Такое решение было принято Общественным советом по телевидению и радио на заседании 3 апреля.

Как сообщает Арменпресс, комиссия рассмотрела концепции 30 кандидатов, которые подали заявки на участие в конкурсе и пригласила 29 участников на собеседование.

После собеседования члены комитета в ходе закрытого голосования выбрали директора ЗАО "Общественная радиокомпания Армении".