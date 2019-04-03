Филиппинская таможня выявила тарантулов в пачках из-под печенья из Польши

Сотрудники таможни Филиппин обнаружили 757 живых тарантулов, завезенных в страну в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши, сообщает местная газета Philippine Starсо ссылкой на таможенную службу.

Таможенная служба конфисковала тарантулов, которые прибыли в понедельник в международный аэропорт филиппинской столицы из Польши. Стоимость тарантулов оценивается в 310 тысяч филиппинских песо (около 5,9 тысячи долларов),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Житель филиппинского города Калоокан, которому была адресована посылка, был задержан во вторник, передает издание со ссылкой на представителя властей. Ему были предъявлены обвинения в соответствии с нарушением таможенного закона и закона о защите дикой природы.