Пашинян представил в суде подробности дела об инциденте во время предвыборной кампании парламентских выборов 2017 года

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на судебном заседании в суде общей юрисдикции города Ереванав Шенгавите, представил подробности инцидента, произошедшего 31 марта 2017 года. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении, выступающий в суде в качестве свидетеля, отметил, что в последний день предвыборной кампании на парламентских выборах 2017 года был поврежден мобильный штаб блока “Выход” и украден флаг.

“Это было вечером 31 марта 2017 года, в последний день предвыборной кампании парламентских выборов. Мне позвонили, исказали, что на нескольких членовнашей штаб-квартиры, в частности, АйкаСаргсяна, было совершено вооруженное нападение. АйкСаргсян был начальником нашего предвыборного штаба во время парламентских выборов. До инцидента, я побывал в штабе, увидел, что есть множество нерозданных буклетов, и попросилАйка заняться этим вопросом. Когда сказали, что на Айка было совершено нападение, я попытался связаться, но не получилось. Потом мне позвонили и рассказали об инциденте, и я сказал, чтобы уходили с этой территории”, - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что после телефонного разговора направился в предвыборный штаб. Там члены штаба рассказали подробности инцидента. По их словам, члены штаба вышли из здания во двор и увидели, что флаг на мобильном штаб-автомобиле отсутствует, кроме того, на плакат автомобиля былананесена краска. Попытались выяснить, кто взял флаг, одингражданин,находящийся там сказал, что это сделал он.

“Более того, было сказано, какое вы имеете право использовать этот флаг. На этом фоне и состоялся разговор, ребята потребовали вернуть флаг, гражданин, унесший флаг, ударил Айка Саркисяна. Члены нашего штаба вмешались, чтобы предотвратить дальнейшие удары. Этот человек навел на Айкаоружие, один из присутствующих быстро отреагировал, ударил по его руке и отобрал оружие. Мы позвонили в полицию, рассказали, что произошло. Мы дождались, пока придет полиция и подпишет документ. В то время я вышел в прямой эфир, показал, что произошло с мобильным штабом. Нападение произошло в одном из дворов Юго-Западного квартала”, - сказал Никол Пашинян.

Адвокат подсудимого АйкАлумян поинтересовался, какое отношение имеет Никол Пашинян к расследовавшему дело Сурену Навояну. Пашинян заметил, что до предварительного следствия контактов с ним не имел, в ходе предварительного следствия Навоянего допрашивал. “После предварительного следствия, возможно, был звонок, это должно быть проверено, следующее общение было на площади Республики. Он выразил свою поддержку ненасильственной бархатной революции”, - добавил Никол Пашинян.

В суде в качестве свидетеля находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. На судебном заседании он представляет подробности инцидента, произошедшего 31 марта 2017 года. 31 марта 2017 года в 22:40 во дворе дома 53 по улице Андраника произошел инцидент между гражданином Артуром Айвазяном и членами блока”Выход”.