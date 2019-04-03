Раскрыты сроки выхода iPhone SE 2

Корпорация Apple планирует выпустить компактный iPhone с экраном 5,42 дюйма в 2020 году. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на собственные источники в цепи поставок.

Помимо iPhone с небольшим экраном компания выпустит модель с 6,06- и 6,67-дюймовыми дисплеями. Эти модели будут отличаться от нынешнего ряда, представленным iPhone Xr с экраном на 6,1 дюйма и iPhone Xs и Xs Max с диагональю 5,8 и 6,5 соответственно. Предполагается, что поставщиками экранов могут стать Samsung или LG.

Также сообщается, что в 2019 году Apple произведет минорное обновление своей линейки и выпустит улучшенные версии iPhone Xs и Xr. Источник рассказал, что Apple планирует реализовать около 80 миллионов iPhone в первой половине 2019 года и около 180 до конца года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году, и на данный момент это самый компактный смартфон Apple.