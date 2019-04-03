Тигран Хачатрян обсудил с госсекретарем МИД Румынии перспективы сотрудничества

Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрянпринял госсекретаря МИД Румынии ДанаНекулаеску, который находится в Армении с целью участия в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства, организуемых под председательством Румынии. Как сообщили “Арменпресс” в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций РА, министр поприветствовал госсекретаря и поблагодарил за встречу. Стороны обсудили торгово-экономические связи между Арменией и Румынией, подчеркнув, что нынешние объемы товарооборота не удовлетворительны. Дан Некулаеску отметил, что в ближайшее время состоится широкомасштабный бизнес-форум Румыния-Евросоюз, в котором ожидается также и участие предпринимателей и должностных лиц стран Восточного партнерства, в том числе и Армении. По словам госсекретаря, на этомфоруме также можно будет придать новый импульс двусторонним экономическим связям.

В ходе встречи была обсуждена возможность обсуждения вопросов, представляющих двусторонний экономический интерес в формате армяно-румынской межправительственной экономической комиссии. В рамкахзаседаниярассматриваетсятакжецелесообразностьпроведениябизнес-форума.

Министр и госсекретарь выразили удовлетворение открытием прямого рейса Бухарест-Ереван, будучи единодушными в том, что он может способствовать росту туризма и развитию сотрудничества двух стран в этой сфере.

Стороны договорились предпринять шаги по проведению двусторонних маркетинговых мероприятий.