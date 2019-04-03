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Армению посетит председатель Конституционного суда Германии


По приглашению Конституционного суда Армении с 4 по 5 апреля в Армению с официальным визитом прибудет делегация во главе с председателем Конституционного суда Федеративной Республики Германия Андреасом Фоскуле.

Как сообщили “Арменпресс” в Конституционном суде Армении, в составе делегации - заместитель председателя суда и председатель первого Сената ШтефанХарбарт, судьи суда, руководитель аппарата суда. Цель визита - дальнейшее укрепление двустороннего правового сотрудничества и обмен опытом в сфере осуществления конституционного правосудия. В ходе визита предусмотрены официальные и рабочие встречи.




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