Армению посетит председатель Конституционного суда Германии

По приглашению Конституционного суда Армении с 4 по 5 апреля в Армению с официальным визитом прибудет делегация во главе с председателем Конституционного суда Федеративной Республики Германия Андреасом Фоскуле.

Как сообщили “Арменпресс” в Конституционном суде Армении, в составе делегации - заместитель председателя суда и председатель первого Сената ШтефанХарбарт, судьи суда, руководитель аппарата суда. Цель визита - дальнейшее укрепление двустороннего правового сотрудничества и обмен опытом в сфере осуществления конституционного правосудия. В ходе визита предусмотрены официальные и рабочие встречи.