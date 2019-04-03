Никол Пашинян дает показания в суде по делу об инциденте в ходе предвыборной кампании парламентских выборов 2017 г.

В суде общей юрисдикции города Еревана в Шенгавите проходит судебное заседание по делу об инциденте между членами блока “Выход” и гражданином Артуром Айвазяном.

Как передает “Арменпресс”, в суде в качестве свидетеля находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. На судебном заседании он представляет подробности инцидента, произошедшего 31 марта 2017 года. 31 марта 2017 года в 22:40 во дворе дома 53 по улице Андраника произошел инцидент между гражданином Артуром Айвазяном и членами блока ”Выход”.