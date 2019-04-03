Акоп Аршакян обсудил с послом ЕС перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян принял руководителя делегации Европейского Союза в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщили “Арменпресс” в пресс-службе Mинистерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в ходе встречи стороны коснулись реализуемых при содействии ЕС программ и предстоящих инициатив ЕС по развитию новой Армении.

Министр Акоп Аршакян отметил важность прогресса в сфере высоких технологий, подчеркнул большие ожидания в отношении планов на будущее и перспективы эффективного сотрудничества.

Министр коснулся шагов, направленных на развитие Национального политехнического университета Армении, программ, направленных на прогресс экономики в результате взаимосвязи - образование-научно-исследовательская сфера-производство и процесса создания экосистемы, нацеленной на развитие инженерной сферы.

Был обсужден также ряд вопросов, связанных с работами по формированию и разработке цифровой повестки Армении, а также возможности вовлеченности ЕС в этот процесс.

В конце встречи Акоп Аршакян, еще раз подчеркнув важность расширения сотрудничества с ЕС, отметил, что в новой ситуации открылись пути развития новых отношений, и армянская сторона готова к многостороннему и расширенному сотрудничеству.