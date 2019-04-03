Еще две женщины обвинили Джо Байдена в неподобающем поведении, сообщили СМИ

Еще две американские женщины обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении, общее количество подобных жалоб на Байдена возросло до четырех, сообщает газета New York Times.

По данным издания, одну из жалоб выдвинула 22-летняя Кейтлин Карусо. Девушка сообщила, что, когда ей было 19 лет, Байден положил руку на ее бедро на мероприятии, посвященном борьбе с сексуальным насилием, в университете штата Невада в Лас-Вегасе. Девушка добавила, что она попыталась "ерзать" на стуле, чтобы показать "дискомфорт". Кроме того, Карусо отметила, что объятия политика продлились "слегка слишком долго".

Вторая жалоба поступила от писательницы Д. Дж. Хилл, которая сообщила, что инцидент произошел в 2012 году, когда она и ее муж решили сфотографироваться с Байденом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе (штат Миннесота). По словам писательницы, политик положил руку ей на плечо, а затем опустил ее на спину, что заставило женщину чувствовать себя "очень некомфортно", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее с жалобами на неподобающее поведение политика выступили американки Люси Флорес и Эми Лаппос. Первая утверждала, что в 2014 году в Лас-Вегасе перед митингом Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок. Вторая сообщила, что в 2009 году политик, занимавший тогда пост вице-президента, "обхватил руками [ее] шею и притянул к себе, чтобы потереться носами".