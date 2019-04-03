Группа армянских саперов, осуществляющих гуманитарную миссию в Сирии, имеет нового руководителя. Как сообщила “Арменпресс” специалист по связям с общественностью Центра гуманитарного разминирования и экспертизы НазелиЭлбакян, руководителем группы является главный инспектор ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы” Ара Мартиросян. “Замена руководителя группы обусловлена тем, что в начале марта в Сирии, в результате взрыва мины, руководитель группы по разминированию получил ранение. В настоящее время он находится в Москве и восстанавливается”,-сказала НазелиЭлбакян.

С целью оказания профессиональной гуманитарной помощи сирийскому народу 8 февраля группа гуманитарных саперов, врачей и армянских специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность (в общей сложности 83 человека) прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо). Армянские специалисты будут осуществлять деятельность по гуманитарному разминированию, противоминному информированию населения, оказанию медицинских услуг в населенных пунктах,исключительно свободных от военных действий.