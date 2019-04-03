Reuters: Южная Корея 5 апреля запустит первую в мире коммерческую сеть 5G

Власти Южной Кореи намерены 5 апреля ввести в эксплуатацию первую в мире мобильную коммерческую сеть пятого поколения (5G), запуск которой изначально был запланирован на март 2019 года. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

По данным издания, запуск сети стал возможен благодаря началу продаж нового смартфона корейской корпорации Samsung Electronics, который способен работать в стандарте 5G. Необходимость тестирования оборудования была одной из причин, вынудивших Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея отложить ввод сети в эксплуатацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем газета The Korea Herald сообщила о завершении подготовки всех мобильных операторов Южной Кореи к запуску коммерческого 5G.